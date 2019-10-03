微软Windows 10X是全新双屏/折叠屏系统，现有设备不能升级

IT之家10月3日消息 微软Windows 10现在已在超过9亿台设备上使用，无论是经营业务，浏览网络，在文档上进行协作，玩游戏，创建或学习，都需要Windows10基于硬件创新带来的可能性而不断发展。无论是Surface还是生态系统合作伙伴，微软表示都致力于将最好的硬件和软件整合在一起，以更好地满足需求。

Windows 10X：专为双屏PC设计

微软今天在年度硬件盛会上宣布了一系列新硬件。除了通常的Surface系列之外，微软还展示了新的Surface Neo。Surface Neo是微软第一款Surface品牌双屏可折叠设备。为了适应双屏显示，微软还推出了Windows 10X。

Windows 10X是Windows 10中的领先者，旨在在多姿势双屏PC上提供独特的体验。微软采用了客户熟悉和喜爱的Windows 10，并以一种使新用户熟悉的方式构建了Windows 10X。

灵活的姿势：满足日益增长的移动需求

借助双屏PC和Windows 10X，人们可以比以往任何时候都能更快地完成工作：在一个屏幕上记笔记，而在另一个屏幕上查看整个项目建议；等待午餐时，坐在一张桌子旁用硬件键盘写一封电子邮件；然后观看视频，浏览网络或阅读书籍，让你重拾生活。

对于商业客户，这种体验应该可以吸引移动专业人员，他们希望设备能够随时随地保持正常运行。这些人需要同时查看多个图表和数据，以研究复杂的问题，或者在通话中在一个屏幕上查看演示文稿，在另一视频中以完整视频形式参与会议，或者在查阅文件时打开参考文章。

如今，Windows 10爱好者将能够使用Windows 10X，而实际上并没有学习上的门槛。导航和功能将使你感到熟悉，Windows 10X PC将成为当今Windows 10家族的自然成员。

Windows 10X还包括Windows核心技术方面的一些进步，这些进步针对灵活的姿势和更多的移动用途对其进行了优化。微软需要提供不仅可以驱动一个屏幕，还可以驱动两个屏幕的电池续航。希望操作系统能够管理庞大的Windows应用程序兼具电池续航使用效果，提供给客户期望的Windows 10硬件性能和兼容性。

为了达成目标，微软采用了全新的Windows 10X系统。

对于不熟悉的用户来说，Windows 10中有一套通用的共享技术，可以解锁从消费者到企业和行业的各种设备。在内部，这些共享技术称为“one core”，但对客户而言最重要的是他们所支持的技术。

今天，微软使用此技术构建台式机，Xbox主机和HoloLens。Windows 10X加入了这个家族，建立在对这些共享技术的最新投资基础上，包括新实现的对在容器中运行Win32应用程序的支持。

Windows 10X的发展

Windows 10X将于2020年秋季假期开始在双屏和可折叠设备上提供。这些产品将包括微软Surface和来自多个Windows生态系统合作伙伴（包括华硕，戴尔，惠普和联想）的设备。第一波设备将在尺寸、设计和规格上有所不同，并由英特尔提供支持。

微软表示，Windows 10X是为新的双屏PC设计的，如果你已经拥有现有的PC设备，则不能作为OS升级。我们还将不断投资，以改善台式机和笔记本电脑上的Windows 10体验，而Windows 10X将使新型PC成为当今Windows 10 PC补充和共存。

Windows 10X会提供独特的机会，以丰富在双屏PC上的体验，因此我们还将与应用程序开发者生态系统互动。目前Windows 10X系统工作仍处于早期阶段。

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