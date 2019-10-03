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硬核！外国高玩用麦当劳收银机玩DOOM毁灭战士

2019-10-3 6:58:10来源：IT之家作者：微尘/实习责编：微尘/实习评论：

IT之家10月3日消息 谁说游戏只能在电脑和游戏机上玩？近日有外国网友就不信邪打算测试一下在麦当劳的收银机上打游戏，而且这次尝试还意外地成功了。

据外媒报道，一位名叫Ryan Edgar的外国“高端玩家”打算看一下麦当劳收银机的“性能”如何，他打算在收银机上面运行id Software著名射击游戏《毁灭战士》（Doom）。为了进行相关试验，他从当地麦当劳那里获得一台运行Windows XP的“最新”收银机产品。

据Ryan Edgar表示，在升级后的麦当劳收银机上运行《毁灭战士》整个过程非常简单，玩家只需下载ZDOOM到U盘，然后将其插入收银机，而后收银机会自动运行并启动游戏。Ryan Edgar称麦当劳收银机甚至还支持连接鼠标和键盘外设玩《毁灭战士》。

Ryan Edgar说：“通过执行CTRL ALT DEL进入任务管理器，麦当劳的收银机还可以运行explorer.exe，但是上面进行了一些奇怪的加密。”他不确定该终端的确切规格，尽管先前有报道称麦当劳建立了自己的销售点软件PC POS，原始版本是为MS-DOS构建的，但已为Windows XP Pro发布了更新版本（New-POS）。

《毁灭战士》这款游戏在复杂的设备上运行也不是第一次了，苹果笔记本电脑触摸栏、喷墨打印机、ATM机等在外界看来玩不了游戏的机器都被外国高玩拿来“打游戏”了，由此可见复杂机器还是有潜在属性的。

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关键词：麦当劳毁灭战士

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