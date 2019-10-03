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电影《我和我的祖国》票房破10亿，系今年第7部超10亿的国产电影

2019-10-3 7:15:47来源：IT之家作者：沧海责编：沧海评论：

IT之家10月3日消息 据灯塔数据显示，截至10月2日19点，电影《我和我的祖国》总票房正式突破10亿大关！这也是2019年第7部超过10亿的国产影片。该片在点映阶段就以近90%的上座率领跑，正式上映后，不仅在多平台评分都是同档期第一，更是包揽了国庆档单片单日票房的前三甲。

与此同时，国庆档另外两部影片《中国机长》票房为7.66亿，《攀登者》票房4.37亿。截至10月2日晚上8点，三部影片票房累计已经超过22亿，超过2018年国庆7天总票房

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关键词：我和我的祖国攀登者中国机长

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