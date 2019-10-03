央视财经带你参观国庆阅兵的明星装备东风-41洲际核导弹

IT之家10月3日消息 据央视财经消息，10月1日国庆大阅兵期间，战略打击模块以磅礴的气势和威武的雄姿精彩亮相，来自火箭军和海军的八个方队全面展现了我国战略威慑的核心力量。战略打击模块最后一个出场的是我国自行研制的陆基机动固体弹道式洲际核导弹东风-41，这是我国目前最先进、最具有威慑力的大国重器。

从外表来看，东风-41的车头十分特别，驾驶室采用了分体式的设计，长长的发射筒一直架到了车头前面来，不需要将发射筒进行吊装，就可以快速地进行导弹装填。但同时，在分体式的驾驶室内，驾驶员的视野会非常受限，所以在车身周围安装有这些具备红外夜视功能的摄像头，连接到驾驶室内的显示屏，构成全方位的辅助行车系统。东风-41导弹发射车的轮胎也是很有亮点的，采用的是宽断面、大直径、无内胎的轮胎，好处是稳定性更好、使用寿命更长。在车辆机动过程中，上面的轮毂盖还会通过强排风，来降低整个轮胎的红外特征，减少被侦察发现的概率。

我国自主研制新一代的东风-41洲际战略核导弹，采用了信息化发射平台，具有单车集成化程度高、发射系统功能全等优势，它的突防能力、打击能力、生存能力都有着质的变化。东风-41导弹发射车具有强大的机动性，无论高原、戈壁、雪地或沙漠等任何极端地域，在国土范围内都能实现全域机动、随机发射。

百科资料显示，1984年，东风-41导弹项目立项，1994年，东风-41进行首次高弹道试射成功定型，研制工作历时十年。东风-41可根据需要携带不同数量的核弹头；和现役战略导弹相比，其命中精度得到进一步提升，达到了百米以内；其机动性能好，可以在颠簸、崎岖、坡度很大的山区道路上行驶、运输，同时对地理环境和气候条件适应性更好，在恶劣天候下也能正常发射，是全天候的战略武器。

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