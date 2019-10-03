微软全新Surface Slim Pen加入可充电式设计，还有新功能加持

IT之家10月3日消息 在微软新品发布会上，除了Surface Pro 7/X、Laptop 3等一3系列新品外还有一个最新设计的“小部件”被大家遗忘了，那就是Surface Slim Pen。

新款Surface Slim Pen可以插入Surface Pro X Type Cover键盘的顶部并在对接时会以无线的方式充电，取代了旧款Pen所一直沿用的AAAA电池供电方式。新款Surface Slim Pen在被拿出时会自动弹出一个菜单，方便用户立即在Whiteboard等应用程序上进行创作。新款Surface Slim Pen将被单独出售，价格为144.99美元（约1036.345元人民币），旧款Surface Pen价格为99.99美元（约715元人民币）。

新功能：

微软还预览了Windows 10 Office套件上的一些新功能：增加了新款Surface Slim Pen在Word中进行内联编辑的功能。 用户可使用新Surface Slim Pen划掉文档中的线来删除和添加文本，还可以使用“墨点”在Office文档中添加注释，并在Excel单元格中使用“墨点”输入数据并将其覆盖以更新数字。新版Excel将于2020年春季面向Office 365订户推出，Office的其他更新包括Powerpoint中的Ink Replay，这一功能现已推出。

Adobe还在Surface Pro X上预览了其Fresco绘画和插图应用程序，并透露Creative Cloud的其他部分即将推出。

除了Surface Neo和Surface Hub 2S之外，Surface Slim Pen还将与包括Surface Pro 3在内的等旧版Surface设备兼容。用户可使用USB-C充电底座为新款Surface Slim Pen充电。