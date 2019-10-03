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配备Pixel神经核心！谷歌Pixel 4/XL官方规格表曝光：90Hz刷新率+骁龙855

2019-10-3 9:25:24来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家10月3日消息 过去的两个月时间里，谷歌Pixel 4和Pixel 4 XL的配置和外观已基本没有秘密。今日，外媒9to5google曝光了谷歌Pixel 4和Pixel 4 XL的官方规格表，带来了这两款手机更为完整的配置信息，包括之前未曾提及的“Pixel神经核心”（Pixel Neural Core）。

配置方面，本次公布的信息与此前曝光的基本一致，包括高通骁龙855处理器、6GB RAM、90Hz刷新率屏幕等。

需要注意的是，在谷歌Pixel 4和Pixel 4 XL的官方规格表中，这两款手机的处理器部分均注明具有Pixel神经核心。去年，在名为“Pixel Visual Core”的专用图像处理芯片帮助下，Pixel 3在智能手机拍照领域的竞争中脱颖而出。今年的名称应当是强调该芯片使用神经网络技术来处理图像。

谷歌Pixel 4采用5.7英寸FHD+分辨率OLED屏幕，拥有90Hz刷新率，内置2800mAh。谷歌Pixel 4 XL则采用6.3英寸QHD+分辨率OLED屏幕，拥有90Hz刷新率，内置3700mAh电池。

此外，这两款手机均搭载高通骁龙855处理器，配备Pixel神经核心（Pixel Neural Core），拥有6 GB RAM以及64GB/128GB机身存储，还配备18W USB-C充电器。

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关键词：谷歌

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