彭博社：微软欲借Surface Duo重写自家手机业务史

IT之家10月3日消息 微软现在似乎准备在手机行业中“卷土重来”，重写其并不顺利的手机业务发展史。

继智能手机业务“撤退”的三年之后，微软昨日正式发布了全新的Surface Duo。这款双屏手持式计算设备将于2020年圣诞节前正式面世，不过微软官方并未将其定义为手机，虽然它能够打电话和发送短信。

手机硬件意外恢复的成功取决于微软打算如何销售它。微软Surface系列产品的市场受众往往偏向高端用户群体，也就是企业用户和玩家发烧友，他们更为看重的是产品设计及将工作和个人功能融合在一台设备上的能力。据先前IDC公布的数据显示，微软对更广泛的Surface硬件业务的总体战略，从未让该公司成为最大的笔记本电脑或平板电脑销售商之一，而且该公司在全球平板电脑市场的占有率也只有几个百分点。问题是微软未来是否会将这一战略贯彻到Surface Duo手机上采用相同的方法，也就是以“小”击“大”，通过面向较小的受众群体开发产品来挑战其他手机厂商，不过目前尚不清楚微软是否已经制定了详尽的计划。

虽然在发布会上微软首席产品官Panos Panay重点介绍了Surface Duo与其他Surface的相似之处，但媒体和分析师还是对Surface Duo的通话功能以及发送短信功能更感兴趣。“你会把它当作手机来谈论。”他在微软这次年度硬件介绍会上表示，“不要搞错，该产品是一款Surface。”帕奈不想让人们把该产品叫做手机。

首席执行官萨蒂亚·纳德拉（Satya Nadella）和其他高管经常回答有关微软是否或何时再生产手机的问题，他们表示除非产品具有差异性和重要新特性，否则公司不会重启手机的生产。微软的Surface Duo也证明了这一点：这款设备拥有两块可折叠屏幕，而折叠方案又不像三星公司的Galaxy Fold那样，这种独特的折叠设计可以将Microsoft应用程序与为Google的Android操作系统制作的应用程序合并。

无论哪种方式，此举在战略上和历史背景下都具有重大意义。毕竟纳德拉的前任史蒂夫·鲍尔默（Steve Ballmer）虽然竭尽全力发展微软的手机业务，包括以95亿美元收购诺基亚的手机业务，但后来证明微软这步棋似乎下错了。因此这项业务的成败对纳德拉（Nadella）乃至于微软移动部门“翻身”而言至关重要。

退出手机业务严重地打击了微软Windows操作系统的市场影响力，以至于Windows系统目前只能局限于台式电脑市场而未能实现转型，这也给了给苹果、谷歌等公司较大的市场空间。微软这次产品介绍会发布的Surface Duo会是其重返手机市场的宣言么？目前尚不清楚，不过纳德拉领导下的微软对自己擅长的事情以及从哪家先进技术获得授权给人一种更加健康的感觉。

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