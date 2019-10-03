内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>数码之家>电脑硬件

英特尔Lakefield处理器官方介绍视频释出：Surface Neo动力之源

2019-10-3 12:18:27来源：IT之家作者：微尘/实习责编：微尘/实习评论：

IT之家10月3日消息 微软昨日正式发布了Surface Neo这一革命性双屏Surface设备，而Surface Neo则搭载了代号为“Lakefield”的英特尔处理器。

据悉，这款英特尔Lakefield移动处理器将CPU与英特尔的Foveros 3D封装技术结合在一起，从而让Microsoft Surface Neo在保证轻薄的机身的同时性能得到了保证。这款新处理器基于最新的10纳米工艺和Foveros先进的封装技术打造，因此与上一代技术相比，它可以显着降低待机功耗，核心面积（12x12x1 mm）和封装高度。

Lakefield处理器创新地将CPU同“Tremont”内核与“Sunny Cove”内核结合在一起，在保证设备性能及图形处理能力的同时将功耗降低并延长了电池续航。

“我们在Lakefield上实现的创新使我们的行业合作伙伴能够提供新的体验，而Microsoft Surface Neo正在开拓一种全新的设备类别。英特尔致力于通过为整个生态系统内的合作伙伴提供关键技术创新来突破计算的界限。”——英特尔执行副总裁兼客户端计算事业部总经理Gregory Bryant。

英特尔和Surface团队合作设计的这款Surface Neo可在不影响性能，设计和完整Windows体验的情况下为用户提供全新的使用体验。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有