特斯拉汽车Q3交付量不及华尔街预期，股价大跌6%

网易科技讯10月3日消息，据国外媒体报道，电动汽车制造商特斯拉当地时间周三表示，其第三季度汽车交付量增长不到2%，低于华尔街的预期。受此消息拖累，特斯拉股价当天盘后下跌近6%。

来自Refinitiv的IBES数据显示，特斯拉第三季度汽车总交付量创纪录地达到9.7万辆，但华尔街此前作出的预期是9.7477万辆。在一些传统豪华汽车制造商开始纷纷推出自己的电动汽车产品之时，特斯拉在证明市场对其产品具有持续需求并且其产品能够实现盈利的同时，该公司正面临着提高产量的压力。

特斯拉设定了在2019年交付36万至40万辆汽车的目标，这意味着该公司需要在今年最后一个季度交付至少10.48万辆汽车，才能实现全年预测的下线数字。

Roth Capital Partners分析师克雷格?欧文（Craig Irwin）表示，“实现2019年36万辆汽车交付量最低目标，看起来好像有点不确定。”

该公司的Model S和Model X车型也面临竞争对手产品的挑战，因为奥迪和捷豹路虎最近推出了全电动SUV车型。Model S和Model X两款高价车型的交付量较第二季度下降1.4%至1.74万辆，低于分析师预估的1.8829万辆。

特斯拉第三季度交付了7.96万辆Model 3轿车，高于预期的7.947万辆，但较第二季度只增长了2.6%。Model 3是特斯拉增长战略的关键，除了要保证营运资金之外，特斯拉首席执行官马斯克还面临的压力是，高效地将这款汽车拓展和交付到新的国际市场。

报道称，中国正在成为特斯拉的主要市场，特斯拉在上海新建的工厂计划本月投产。特斯拉计划在今年年底前每周至少生产1000辆Model 3汽车，这是该公司在中国这个全球最大汽车市场提高销量和避免目前关税战影响计划的重心。

该厂的大规模生产计划，对于特斯拉希望在今年年底达到每年50万辆的总生产量至关重要。但根据路透社报道，由于订单、劳动力和供应商的不确定性，该公司何时能实现计划的生产目标，目前尚不清楚。