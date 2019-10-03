内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>iPhone之家>iPhone新闻

外媒释疑：iPhone 11系列的夜景模式为何不能下放旧机型？

2019-10-3 15:30:04来源：IT之家作者：沧海责编：沧海评论：

IT之家10月3日消息 据phonearena消息，iPhone 11系列相机自带夜景模式功能，但是苹果没有向旧iPhone添加这一功能的意思。就拿谷歌来说，谷歌在Pixel 3上推出了Night Sight模式，但是这一功能也适用于Pixel 2和第一代Pixel，即便是较低端的Pixel 3a也有该模式，虽说由于硬件不同而导致夜景模式的实际效果可能略有差异，但至少说明这个模式对硬件兼容性还是很不错的。

phonearena指出，三星、谷歌都在旧机型上添加了夜景模式，但是性能依旧强悍的上一代iPhone却面临着“无夜景模式”的尴尬境界，苹果没有透露任何有关下放夜景模式的消息。基于此，phonearena给出了三个可能的解释，我们来看一下吧。

第一，对于旧iPhone，苹果无能为力，因为它们没有启用夜景模式所需的硬件——新的广角摄像头和A13仿生芯片，同时这也是苹果官方理由。

第二，苹果不想给用户表现不理想的夜景模式功能。苹果完全有能力开发出基于算法而不是硬件的夜景模式功能，并将其推送给旧iPhone，也许是实际的算法夜景模式测试结果并不能让苹果满意，而且不能在与竞品的竞争中获胜，因此苹果选择放弃半成品的夜景模式。

第三，苹果将夜景模式作为用户升级iPhone 11系列的一个动力。

不知各位怎么看？

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：iPhone 11夜景模式

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有