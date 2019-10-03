外媒释疑：iPhone 11系列的夜景模式为何不能下放旧机型？

IT之家10月3日消息 据phonearena消息，iPhone 11系列相机自带夜景模式功能，但是苹果没有向旧iPhone添加这一功能的意思。就拿谷歌来说，谷歌在Pixel 3上推出了Night Sight模式，但是这一功能也适用于Pixel 2和第一代Pixel，即便是较低端的Pixel 3a也有该模式，虽说由于硬件不同而导致夜景模式的实际效果可能略有差异，但至少说明这个模式对硬件兼容性还是很不错的。

phonearena指出，三星、谷歌都在旧机型上添加了夜景模式，但是性能依旧强悍的上一代iPhone却面临着“无夜景模式”的尴尬境界，苹果没有透露任何有关下放夜景模式的消息。基于此，phonearena给出了三个可能的解释，我们来看一下吧。

第一，对于旧iPhone，苹果无能为力，因为它们没有启用夜景模式所需的硬件——新的广角摄像头和A13仿生芯片，同时这也是苹果官方理由。

第二，苹果不想给用户表现不理想的夜景模式功能。苹果完全有能力开发出基于算法而不是硬件的夜景模式功能，并将其推送给旧iPhone，也许是实际的算法夜景模式测试结果并不能让苹果满意，而且不能在与竞品的竞争中获胜，因此苹果选择放弃半成品的夜景模式。

第三，苹果将夜景模式作为用户升级iPhone 11系列的一个动力。

不知各位怎么看？