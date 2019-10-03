微软更改Surface Pro 7/X/Laptop 3续航测试基准：模拟日常使用

IT之家10月3日消息 在10月2日的微软Surface新品发布会上，微软一口气发布了Surface Pro 7、Surface Pro X、Surface Laptop 3等常规产品，还带来了Surface Neo和Surface Duo两款双屏设备。其中Surface Pro 7、Surface Pro X、Surface Laptop 3国行版这次将同步发售，已经上架微软官方商城。

在微软官方网站上，已经列出了Surface Pro 7、Surface Pro X、Surface Laptop 3的新的续航测试基准，根据完全电池放电，并进行日常操作情况下，Surface Pro 7的续航时间为10.5小时，Surface Pro X续航时间为13小时，Surface Laptop 3的续航时间为11.5小时。作为对比，此前Surface Pro 6采用“视频播放时间”续航为13.5小时。

Surface Pro 7： 长达约10.5小时的电池续航时间供典型Surface设备使用。测试是由Microsoft在2019年9月使用试制设软件和试制设备（Intel Core i5、256GB、8GB RAM）进行。测试包括将电池完全放电，并混合积极使用和现代待机。活跃使用部分包括(1)通过多个打开的选项卡访问8个受欢迎网站的Web浏览测试，(2)使用Microsoft Word、PowerPoint、Excel和Outlook进行工作效率测试，以及(3)该设备使用闲置应用程序的一部分时间。除屏幕亮度设置为150nits（禁用自动亮度）外，所有设置均为默认设置。Wi-Fi保持联网状态。电池使用时间会因设置、使用及其他因素有显著差异。

Surface Laptop 3： 长达约11.5小时的电池续航时间供典型Surface设备使用。测试是由Microsoft在2019年9月使用试制软件和试制的13.5英寸Intel Core i5、256GB，8 GB RAM和15英寸AMD Ryzen 5 3580U Mobile Processor以及Radeon Vega 9显卡Microsoft Surface版设备进行。测试包括将电池完全放电，并混合积极使用和现代待机。活跃使用部分包括(1)通过多个打开的选项卡访问8个受欢迎网站的Web浏览测试，(2)使用Microsoft Word、PowerPoint、Excel和Outlook进行工作效率测试，以及(3)该设备使用闲置应用程序的一部分时间。除屏幕亮度设置为150nits（禁用自动亮度）外，所有设置均为默认设置。Wi-Fi保持联网状态。电池使用时间会因设置、使用及其他因素有显著差异。

Surface Pro X： 长达约13小时的电池续航时间供典型Surface设备使用。测试是由Microsoft在2019年9月使用Surface Pro X试制软件和试制设备进行。测试包括将电池完全放电，并混合积极使用和现代待机。活跃使用部分包括(1)通过多个打开的选项卡访问8个受欢迎网站的Web浏览测试，(2)使用Microsoft Word、PowerPoint、Excel和Outlook进行工作效率测试，以及(3)该设备使用闲置应用程序的一部分时间。除屏幕亮度设置为150nits（禁用自动亮度）外，所有设置均为默认设置。Wi-Fi保持联网状态。电池使用时间会因设置、使用及其他因素有显著差异。

Surface pro 6：支持本地播放视频13.5小时测试是由Microsoft在2018年8月使用带8 GB RAM的256GB预生产智能英特尔酷睿i5设备进行。测试包括在视频播放过程中将满电量电池的电量耗尽。此过程中所有设置都为默认值，但下列设置除外：Wi-Fi保持联网状态且自动调整亮度被禁用。电池使用时间会因设备设置、使用和其他因素而有显著差异。

最后，微软Surface Pro 7国行版已于10月3日凌晨在官方商城首发预售，定价5788元起，将于11月4日发货，点此参与预售。