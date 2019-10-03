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技嘉推出X299X主板，英特尔Cascade Lake-X新座驾

2019-10-3 16:21:01来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家10月3日消息 根据Tom's Hardware的报道，技嘉公布了新款用于英特尔Cascade Lake-X HEDT处理器的X299X主板，型号分别是X299X Designare 10G, X299X Aorus Xtreme WaterForce和 X299X Aorus Master。

技嘉推出的这三款X299X主板使用的是两年前推出的相同的X299芯片组，“X”后缀仅仅是用来标记这些板子是专门为最新的Cascade Lake-X处理器而设计的。Cascade Lake-X芯片比前一代的Skylake-X 多了4条PCIe通道，而这4条通道在前一代的X299主板上是不可用的。

技嘉的X299X主板还采用了全新的电源设计、热解决方案，还增加了Thunderbolt 3支持和5 Gbps或10 Gbps的网络连接。X299X的Designare 10G, X299X Aorus Xtreme WaterForce和X299X Aorus Master是为专业用户和内容创作者量身定制的，主板拥有强大的16相供电、服务器级组件和8个DDR4内存插槽，最多可容纳256GB的RAM。

技嘉X299X Designare 10G, X299X Aorus Xtreme WaterForce和 X299X Aorus Master三款主板将于近期上市，价格尚未公布。

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关键词：技嘉主板

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