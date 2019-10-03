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微软Surface Laptop 3配置一览，15英寸版本分辨率提高

2019-10-3 18:10:58来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家10月3日消息 昨天晚上，微软正式发布了Surface Laptop 3笔记本，总体来看可以分为三款：13.5英寸英特尔芯、15英寸英特尔芯和15英寸AMD 芯，现在外媒AnandTech为我们整理了配置一览表，一起来看一下吧。

首先是CPU，13.5英寸和15英寸版本都可选英特尔最新的10nm芯片，搭载8GB或者是16GB的双通道 LPDDR4X-3733高频内存，核显都是64组EU的G7核显。而AMD芯版本只有15英寸可选，定制的R5 3580U和R7 3780U CPU频率没变，核显增加了一组CU，内存可选8、16、32GB的DDR4-2400内存。

分辨率方面，13.5和15英寸都是2K级别，不过15英寸的分辨率还是比13.5英寸略高。

三围方面，13.5英寸版本为308 x 223 x 14.51 mm，15英寸版本为339.5 x 244 x 14.69 mm，重量分别是1.31kg和1.54kg。

最后来看一下售价：

13.5英寸版本

8GB/128GB/i5: $999
8GB/256GB/i5: $1299
16GB/256GB/i7: $1599
16GB/512GB/i7: $1999
16GB/1024GB/i7: $2399

15英寸 AMD版本

8GB/128GB/R5: $1199
8GB/256GB/R5: $1499
16GB/256GB/R5: $1699
16GB/512GB/R7: $2099
32GB/1024GB/R7: $2799

点击访问：微软中国官方商城

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关键词：微软surface laptop

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