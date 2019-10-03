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华为与马来西亚App开发商合作，为HMS添砖加瓦

2019-10-3 18:56:43来源：IT之家作者：沧海责编：沧海评论：

IT之家10月3日消息 据HC消息，华为今日在马来西亚正式发布了Mate30系列新机，其中Huawei Mate30 8GB+128GB售价RM 2799（约合人民币4776元），Huawei Mate30 Pro 8GB+256GB售价RM 3899（约合人民币6656元）。华为公司在马来西亚重申，Huawei Mate30系列不会预装谷歌应用程序，而是将使用和发展其华为移动服务(HMS)生态系统。

在2019年华为马来西亚生态系统大会(HMEC)上，华为发布了“HMS Integration Challange”项目，为当地应用开发者提供HMS软件开发工具包(SDK)，后者可直接将App发布在AppGallery上并获取奖金。

据华为介绍，HMS SDK集成很简单，开发者可以在3天内完成——从注册开发者账号到到应用发布。华为还表示，HMS生态系统将改善开发人员的体验，并为其提供技术支持；为了鼓励开发者在HMS平台上发布他们的应用程序，华为将其在开发者项目“Shining Star”上的投资增加到10亿美元。

HC强调，华为可以在其他市场进行同样的合作，通过资金鼓励更多的开发者加入HMS生态系统，并将应用程序放到华为的AppGallery上，从而进一步完善自己的生态。

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关键词：华为Mate30华为Mate30 Pro

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