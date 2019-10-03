郭明錤：苹果iPhone SE2外观设计像iPhone 8，搭载A13处理器/3GB内存

IT之家10月3日消息 今天下午，天风国际分析师郭明錤发布新的苹果研究，工业富联、可成与Jabil可望受益iPhone SE2机壳订单，自4Q19–1Q20开始贡献营收与盈利。

▲iPhone 8/Plus系列

报告预测苹果将在2020年Q1发售较低售价的iPhone SE2，大部分外观设计与硬件规格与iPhone 8相似，最明显规格升级为配备A13处理器与3GB LPDDR4X内存；iPhone SE2可望提升iPhone市占率以及有利Apple推广内容与服务；预估2020年iPhone SE2出货量为3000–4000万部。相信iPhone SE2因较低售价故可满足更多使用者需求并提升iPhone市占率。

受益于iPhone SE2配备的A13处理器与3GB LPDDR4X，故所有Apple内容与服务均可顺畅在iPhone SE2上运作，此有助于Apple内容与服务事业成长。虽iPhone SE2大部分硬件规格与iPhone 8相似，但预测认为A13+3GB LPDDR4X提供的优异运算能力与低售价为相当好的卖点，故预估2020年iPhone SE2出货量为3000–4000万部。

iPhone SE2为Apple 2020年重要的成长驱动，为既有约1亿的iPhone 6系列用户最佳换机选择。iPhone 6系列是最畅销的iPhone机型，报告估算目前使用iPhone 6系列的用户仍约有1亿人，因iOS 13不支持iPhone 6系列，故既有iPhone 6系列用户有较急迫的换机需求。

报告认为既有iPhone 6系列用户具有下列3个特征，故换机时会以iPhone SE2为首选：(1)习惯iOS生态、(2)预算有限、(3)对新功能(如Face ID、多摄像头)需求不强。iPhone 6系列因配备运算较弱的A8处理器故无法顺畅运作部分Apple内容与服务，所以若既有iPhone 6系列用户升级至配备A13的iPhone SE2，则有利Apple向这些人推广内容与服务。