苹果完成印度首家Apple Store零售店选址工作，明年9月开业

北京时间10月3日晚间消息，印度媒体今日援引多位知情人士的消息称，苹果公司已选定在孟买Maker Maxity购物中心开设其在印度的首家苹果零售店。

这些知情人士称，苹果在该购物中心租用了约2万~2.5万平方英尺的场地，分布在三层楼内。其中一位知情人士称，苹果总部的一个团队目前已驻扎在孟买，负责设计和创作苹果零售店的布局，该零售店预计将于明年9月开业。

该知情人士称：“装修工作已经开始。”而另一位知情人士说，苹果正忙着为该零售店进口各种家具和设施，这个过程将需要大约八个月至一年的时间。

该零售店营业后，将成为苹果在印度最大的专卖店，其规模将是苹果当前在孟买的最大特许经销店的三倍，后者的面积为8000平方英尺。

知情人士还称：“孟买旗舰店分布在购物中心的三个楼层，第一层为体验中心，第二层为零售，顶层为服务中心。苹果将与购物中心采取收入共享模式。”

多年来，苹果一直计划在印度开设自家零售店，但由于印度政府规定外资持股超过51%的单一品牌零售商，其产品国产化至少要达到30%，因此苹果在印度开设零售店的计划一直被搁置。

但今年8月，印度政府份修改了相关政策。根据最新的政策规定，单一品牌零售商销售“先进技术”产品，在前三年内可以不满足30%国产化的规定。但三年之后，直至第五年，则需要满足30%国产化的规定。

事实上，早在2017年7月，印度媒体就曾报道称，苹果已经开始在印度寻找设立零售店的理想位置。一位知情人士当时称：“苹果最初希望在印度设立两家零售店，一个在新德里，另一个在孟买。”

该知情人士还称，印度零售店的设计与苹果其他零售店的风格类似，仍将大量使用玻璃元素。建成后，苹果零售店将成为印度最大的品牌电子产品零售店。虽然如此，苹果零售店要等到2020年才能与印度消费者见面。