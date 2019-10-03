微软Surface Duo双屏搭载安卓系统，你会买吗？

IT之家10月3日消息10月2日晚上，微软举行了Surface新品发布会，拿出了两款Surface双屏设备，分别是Surface Neo和Surface Duo。屏幕一大一小，如果说Surface Neo是平板电脑，那么Surface Duo更像是智能手机设备。

Surface Duo运行Android系统和应用程序，并支持完整的谷歌Play商店应用程序。Surface Duo配备了两个5.6英寸显示屏，并且可以展开为8.3英寸显示屏。

每个显示器还可以同时运行两个不同的应用程序，或者可以将Duo变成横向模式，从而允许将第二个显示器用作键盘或游戏控制器。这里提供的Android版本有点类似于较大的Surface Neo运行的Windows 10X操作系统。Surface Duo显然支持打电话、收发短信。

在Surface Duo发布之后，很多人听到这款设备竟然搭载的是谷歌安卓系统，很是惊讶，因为微软毕竟是系统大厂，此前也开发过Windows 10 Mobile系统，也收购了诺基亚手机部门推出Lumia 950、Lumia 950 XL等手机，不过后果大家也知道了。

那么对于微软Surface双屏加谷歌安卓系统的组合，在合理价格的前提下，你会买账吗？