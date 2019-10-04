说唱歌手Will.i.am指责微软Surface Earbuds耳机窃取其设计

IT之家10月3日消息 微软10月2日发布了全新的真无线耳机Surface Earbuds，今天微软受到了说唱歌手Will.i.am的指责，这位艺术家今天早上在Twitter上指责微软窃取了他的Buttons耳机设计，甚至并排张贴了两幅图像以展示它们的相似之处。

外媒报道，一方面，微软Surface Earbuds和Will.i.am的Buttons背后的美感确实有些相似，它们都是圆形的。另一方面，它看起来像圆环中的圆。目前尚不不确定这里是否有耳机独特特征的说法，圆圈的大小可能有所不同，但并不少见。

▲你觉得它们像吗？

最重要的一点是两款耳机在耳朵中的佩戴方式，还有麦克风和音质，Will.i.am的Buttons和微软Surface Earbuds有所不同。微软Surface Earbuds支持Cortana集成、Office支持和快速配对等，这些可能比外部设计更能吸引消费者。

目前，微软方面尚未对此回应。

▲Buttons耳机

微软Surface Earbuds无线耳机支持立体声，定向双阵列麦克风，并且充电盒可提供24小时的电池寿命。每个耳塞上都有触摸传感器，支持滑动和点击操作，只需点击一下便可配对设备，双击接听电话，支持Office听写。

续航方面，微软表示Surface Earbuds有24小时的总续航时间，耳机单独提供8小时续航，耳机盒电池可为耳机充电两次。

在音效方面，外媒编辑表示音效出奇地好。摇滚歌曲、原声琴弦，现场乐队演唱会音乐的细节和氛围都可以清晰听到。

Surface Earbuds无线耳机售价249美元，10月22日开售。