一加8渲染图曝光：打孔曲面屏

IT之家10月4日消息 推特爆料达人onleaks曝光了一加8的渲染图，并表示这些渲染图是根据一加官方内部人员透露的详细原理图进行的渲染，并非CAD渲染，因此最终设计可能会存在误差，但不会差别很大。

渲染图显示，一加8采用打孔屏设计，前置摄像头位于屏幕左上角；相机模组方面则是后置居中竖列三摄。一加8配备一块6.5英寸的曲面屏，机身整体尺寸160.2*72.9*8.1mm（机身厚度包含摄像头）。除此之外，无更多相关爆料信息。