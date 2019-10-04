内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>苹果

苹果macOS Catalina GM准正式版固件推送

2019-10-4 6:53:04来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家10月4日消息 距WWDC19公布macOS Catalina整整三个月后，今日，苹果面向开发人员推送了macOS Catalina Golden Master版本（最终测试版）。

此前，苹果公司丹麦网站显示，最新版macOS Catalina可能将于10月4日正式推出。

注册开发人员需要从Apple开发人员中心下载macOS Catalina测试版配置文件。用户可以使用“系统偏好设置”中的“软件更新”下载新的macOS Catalina测试版。macOS Catalina GM版代表了最终测试版。

macOS Catalina拆分了iTunes应用程序，将其分为音乐，播客和电视应用。Apple Music和Apple Podcasts应用现已推出。

macOS Catalina还推出了新的Sidecar功能，可将iPad转换为Mac的第二个显示屏。Apple Pencil与Sidecar配合使用，可以将iPad转换为Photoshop和Illustrator等应用程序中的绘图板。

需要注意的是，macOS Catalina也标志着一个时代的结束，它将取消对Mac上所有32位应用和游戏的支持。

目前，Catalina仅限于开发者，苹果公司预计在10月晚些时候推出正式版更新。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：苹果

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有