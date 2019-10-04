苹果macOS Catalina GM准正式版固件推送

IT之家10月4日消息 距WWDC19公布macOS Catalina整整三个月后，今日，苹果面向开发人员推送了macOS Catalina Golden Master版本（最终测试版）。

此前，苹果公司丹麦网站显示，最新版macOS Catalina可能将于10月4日正式推出。

注册开发人员需要从Apple开发人员中心下载macOS Catalina测试版配置文件。用户可以使用“系统偏好设置”中的“软件更新”下载新的macOS Catalina测试版。macOS Catalina GM版代表了最终测试版。

macOS Catalina拆分了iTunes应用程序，将其分为音乐，播客和电视应用。Apple Music和Apple Podcasts应用现已推出。

macOS Catalina还推出了新的Sidecar功能，可将iPad转换为Mac的第二个显示屏。Apple Pencil与Sidecar配合使用，可以将iPad转换为Photoshop和Illustrator等应用程序中的绘图板。

需要注意的是，macOS Catalina也标志着一个时代的结束，它将取消对Mac上所有32位应用和游戏的支持。

目前，Catalina仅限于开发者，苹果公司预计在10月晚些时候推出正式版更新。