《王者荣耀》新赛季爆料：排位赛改版，夏侯惇赛季皮肤将至

IT之家10月4日消息 于2015年上线的《王者荣耀》即将迎来全新的S17赛季。昨晚，《王者荣耀》官方带来了S17赛季的最新爆料。

S17赛季将推出赛季皮肤夏侯惇-朔风刀，并将正式开启首个排位赛年度主题“凤仪之诏”。

据悉，由S17赛季开始，《王者荣耀》将会为每一年的排位赛赋予一个主题，每个年度的主题都会包含四个赛季。之前的16个赛季，将会统一为一个主题“荣耀启程”。

从S17赛季的排位赛大厅的背景中看出，刻画的正是千灯夺魁期间，位于长安背街的一家酒肆。

此外，玩家在进行排位赛的过程中，可以通过触发里程碑事件（包括大段位晋级、MVP数/金牌数/胜场数达到指定数量等），来随机获得场景中的某个物件，点击这些物品就可以查看长安街头的更多彩蛋和故事。

官方还表示，从S17赛季开始，同一个年度主题下的王者印记会拥有专属造型，并且每次进阶/首次达成荣耀王者时，外型会发生进化。如果玩家能够集齐同一年度主题下的四个王者印记，则会在下个年度主题更新时获得一个限定皮肤。同时，S17赛季开始，每个赛季当玩家们的最高段位达到最强王者时，就会自动开启当赛季的荣誉挑战任务。顺利完成挑战任务后，就可以获得当赛季的进阶赛季皮肤标签。