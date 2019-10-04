微软Panos Panay：从未考虑过重整Windows Phone OS

IT之家10月4日消息 据Windows Latest消息，微软的最后一部Windows Phone手机Lumia 650发布于2016年，旗舰产品Lumia 950/950 XL发布于2015年。2017年10月，微软的Joe Belfiore宣布该公司退出智能手机市场，并在2019年12月停止对Windows 10 Mobile的支持。

业内普遍认为，微软已经放弃了智能手机业务。但是当微软正式宣布推出Surface Duo的时候，这让所有人都感到惊讶。

搭载Android系统的Surface Duo几乎可以表明，微软不太可能在短期内制造出能够为小屏幕或可折叠设备提供支持的操作系统。使用完整生态系统及已经专门优化过微软应用的Android系统，比重建系统生态简单的多。

微软高管Panos Panay在一次采访中承认，他从未考虑过重整Windows Phone OS。Panay明确表示“不”，他说了两次。Panay坚定地表示，忽略拥有完整生态及众多开发者的平台是愚蠢的，这也暗示了Windows Phone失败的原因——没生态、没开发者。

微软首席执行官萨蒂亚·纳德拉（Satya Nadella）面临着同样的问题。纳德拉表示，操作系统不再是公司最重要的点，微软的重点将更多地放在App生态和体验上。Android不是微软的未来，但该公司认为Android是最适合Surface Duo的操作系统，因为Android拥有完整的生态及众多的开发者。