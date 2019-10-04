苹果邀《星球大战》导演用iPhone 11 Pro拍短片：体积小巧，功能强大

IT之家10月4日消息 为了宣传自家设备的镜头素质，手机厂商往往会找导演用自家设备创作一部短视频甚至电影。而苹果便邀请到了《星球大战：最后的绝地武士》的Rian Johnson和George Nolfi用iPhone 11 Pro拍摄短片。

与专用的电影摄影机相比，iPhone的优势在于体积小巧，功能强大且价格适中，而基本配置的摄影机价格也要高达10万美元。而苹果iPhone 11 Pro加入了新的超广角镜头，电池续航时间更长且可以录制60帧4K视频，这些新功能也使电影制片人可以为自己的作品提供更多的选择。

约翰逊（Johnson）创作了《巴黎9/19》，这是一部有趣而华丽的旅行短片，由迷人的巴黎景色和生动的钢琴音乐组成。

约翰逊表示，用iPhone拍电影对其而言很有意义，相机的尺寸不是最重要的因素。”

Nofi则创建了一部喜剧短片。诺尔菲（Nolfi）与约翰逊（Johnson）方向不同，他制作了短片《艰难人群》（Tough Crowd）。内容是一个孩子试图通过炫球技打动一些围观者。

诺尔菲表示，iPhone 11 Pro拥有三摄配置，在手机上拍摄短片非常有趣。iPhone 11 Pro更像是一种混合型的创作工具，既拥有手机的优势，又具有传统电影制作所需的关键创作工具。