购买Surface Pro X前，你需要知道这些Windows 10 on ARM限制

IT之家10月4日消息 近日微软正式发布了全新的Surface Pro X、Pro 7等一系列新品，其中Surface Pro X搭载了微软SQ1定制处理器，这也暗示了该款产品在运行Windows 10 on ARM系统时可能会遇到一些问题。而官方也在最新的支持文档中提到了相关的问题。

据悉，Windows 10 on ARM处理器可能会存在包括驱动、打印机、游戏等方面的兼容问题，也就是说只有专门为Windows 10 on ARM设计的游戏和应用才能正常运行。因而有想入手诸如人Surface Pro X等设备的小伙伴们要注意一下了。

支持文档原文：

· 硬件、游戏和应用的驱动程序仅适用于适用于基于Windows 10 ARM的电脑的硬件。有关详细信息，请咨询硬件制造商或开发驱动程序的组织。驱动程序是与硬件设备通信的软件程序，它们通常用于防病毒软件和反恶意软件、打印或PDF软件、辅助技术、CD和DVD实用工具以及虚拟化软件。如果驱动程序不起作用，则依赖于它的应用或硬件将不起作用（至少不完全）。仅当设备所依赖的驱动程序内置于Windows 10或硬件开发人员为设备发布了ARM64驱动程序时，外围设备和设备才可用。

· 64位（x64）应用不起作用。你将需要64位（ARM64）应用、32位（ARM32）应用或32位（x86）应用。你通常可以找到32位（x86）版本的应用，但某些应用开发人员仅提供64位（x64）应用。

· 某些游戏不起作用。如果游戏和应用使用的OpenGL版本大于1.1，或者它们依赖于不是针对基于Windows 10 ARM的电脑的"防外观"驱动程序，则游戏和应用将不起作用。请与您的游戏发行者联系，了解游戏是否正常工作。

· 自定义Windows体验的应用可能有问题。这包括一些输入法编辑器（Ime）、辅助技术和云存储应用。开发应用的组织确定其应用是否可在基于Windows 10 ARM的电脑上运行。

· 无法安装某些第三方防病毒软件。你将无法在基于Windows 10 ARM的电脑上安装某些第三方防病毒软件。但是，Windows安全将帮助你保护Windows 10设备受支持的生命周期。

· Windows传真和扫描不可用。此功能在基于Windows 10 ARM的电脑上不可用。