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三星电子关停惠州工厂：10年员工赠S10+手机，还有全员手表、足额薪水+补偿金

2019-10-4 15:25:30来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家10月4日消息 路透社10月2日消息，三星电子宣布，该公司已停止在中国生产手机产品，原因是来自中国国内竞争对手的竞争日益激烈。这也意味着，三星在中国最后一家位于惠州的工厂也已经停工关闭。而相关员工也曝光了目前正在办理离职手续，陆续离开三星惠州工厂。

据悉，位于惠州市惠城区陈江镇的惠州三星工厂成立于1992年，1993年正式投产，是三星在中国的主要生产基地。投资总额1.907亿美元，其厂区面积12万平方米，建筑面积35000平方米。2019年6月份该工厂智能手机产能约为40万台每月。

根据三星惠州工厂员工晒出的抖音视频和朋友圈表明，10月3日，惠州三星电子解散，三星方面将替员工交完最后一个月公积金，每人发一只依波手表，一本纪念册，工龄10年员工赠送一台Galaxy S10+手机。另外还有该给的薪水工资加赔偿金。

据相关员工表示，“三星是良心企业，不然我也不会做了十一年，手机福利是全员发放，十年之下是三星A8，市场价3700元年左右；十年以上S10＋，20年以上员工在S10＋的基础上再加三星Note10一部，手表全员发。”

下面是视频：

值得一提的是，在2018年年末，三星已经关闭了位于天津的工厂，同样是由于竞争激烈以及市场份额下降的原因，并选择向成本更低的地方进行转移，在印度诺伊达建成了该品牌旗下最大的手机工厂。

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关键词：三星智能手机

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