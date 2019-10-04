R星：《荒野大镖客2》11月5日登陆PC

IT之家10月4日消息 今天晚上，R星突然宣布：《荒野大镖客2》11月5日登陆PC。

R星表示，今天我们很自豪地宣布《荒野大镖客2》将于11月5日登陆PC。

10月9日，《荒野大镖客2》将在自家平台开启预售。从10月23日开始，PC版《荒野大镖客2》也可以在Epic Games store、Greenman Gaming、the Humble store、GameStop和其他数字零售商处预订。今年12月将在Steam上发售。