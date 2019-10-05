Windows 10 KB4524147积累更新让“开始”菜单罢工

IT之家10月5日消息 根据大量用户报告，Windows 10版本1903的KB4524147累积更新会导致Windows“开始”菜单崩溃，并显示严重错误。

KB4524147昨天作为安全更新文件与一个独立的IE累积更新和每月汇总更新一起发布，旨在解决打印机问题。据悉，Windows客户遇到的打印问题是由修补CVE-2019-1367安全漏洞的9月23日安全更新或IE累积更新触发的。

尽管Microsoft官方表示他们目前仍未发现该更新中的任何问题，但已有用户报告称在安装KB4524147后其开始菜单出现错误，并且在尝试使用多个打印机进行打印时仍然遇到问题。

由于Microsoft尚未确认新的开始菜单问题，并且尚无官方解决方法，因此卸载KB4524147更新应该可以解决这些问题。

不过值得注意的是当用户卸载KB4524147累积更新时也会删除Internet Explorer脚本引擎安全漏洞（CVE-2019-1367）补丁。

降级步骤：

用户可以通过“在程序和功能控制面板中选择查看已安装的更新”来删除KB4524147：打开控制面板，转到“程序”>“程序和功能”，然后单击左侧栏中的“查看已安装的更新”，右键单击列表中的KB4524147条目，并在询问是否“是否确定要卸载此更新？”时确认。接下来重新启动设备即可。

值得注意的是用户以前曾报告称他们在安装9月10日发布的KB4515384累积更新后遇到了“开始”菜单问题，Microsoft在一天后的9月11日确认了此问题，并在一周后的9月19日解决了此问题。