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月费199元，中国联通5G套餐资费曝光：40GB国内流量+500分钟国内语音

2019-10-5 7:52:36来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家10月5日消息 9月，三大运营商均已开启5G套餐预约。其中中国联通网龄3年及以上用户享7折优惠，网龄3年以内及新入网用户享8折优惠。

日前，有媒体曝光了中国联通5G全国套餐199元档的套餐详情。曝光的中国联通5G全国套餐月费为199元，套餐内包含500分钟国内语音与40GB国内流量，国内接听免费，上网速率为500Mbps。

套餐外资费方面，国内语音0.1元/分钟，短/彩信0.1元/条，国内流量5元1GB。

曝光的中国联通5G全国套餐199元档套餐说明：

1.超出套餐国内语音拨打0.1元/分钟。

2.超出套餐：超出套餐国内流量5元1GB。

3.超出套餐国内短、彩信0.1元/条。

4.赠送来电显示，国内接听免费。

5.语音业务按分钟计费，每次通话不足1分钟的部分按1分钟计；手机上网按照流量计费，以GB为计费单位，当月累计上网流量不足1GB的部分按照1GB计。

6.使用国际、港澳台长途、国际、港澳台漫游语音及数据业务等其它各项业务，资费标准按照标准资费执行。

7.流量不清零：套餐包内流量本月未用完可结转至下月使用，下月未用完不能结转。

8.当月套餐外流量达到200GB后流量封顶，经用户主动申请后可解除流量封顶业务。

9.国内指中国内地，不含台、港、澳地区。

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关键词：中国联通

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