伦敦国家肖像美术馆展出苹果前设计总监Jony Ive照片

IT之家10月5日消息 伦敦国家肖像美术馆今日宣布了其最新展出的作品：一张由国际知名摄影师安德烈亚斯·古尔斯基（Andreas Gursky）拍摄的苹果离任设计总监乔尼·艾夫（Jony Ive）在苹果公园的肖像照片。

从图片可以看出艾夫（Ive）身着全白的衣服，站在苹果公园的主建筑物上远眺，他在苹果公园的设计中起到了重要作用。

• 为什么展出这张照片？

伦敦国家肖像美术馆表示，Jony Ive是当代设计领域的引领者之一，他还被苹果创始人史蒂夫·乔布斯（Steve Jobs）称作是创意伙伴。Jony Ive于1992年加入苹果，曾负责 iMac 和 iPhone 的早期尖端设计以及在2017年设计了Apple Park。他一直拥有着不断进取的雄心，也是苹果公司成功的关键之一。这张照片是Andreas Gursky受公共博物馆委托所拍摄的几幅肖像摄影作品之一，也是被伦敦国家肖像博物馆收藏的最新作品，同时反映了两位人物之间的专业魅力

• “被摄者”Jony Ive表示：

“我沉迷于安德里亚斯（Andreas）的工作已经有几十年了，并生动地记得七年前第一次见面时的兴奋。他对执着于客观地呈现眼睛所见到的事物，无论是广阔的风景还是普通的超市货架都是十分美丽且又让人深思的。考虑到他很少拍摄肖像照片，能够参与此次拍摄是我的荣幸。”

• 摄影师Andreas Gursky表示：

“在新的Apple HQ上拍照非常有趣，这个地方扮演着至关重要的历史角色。最重要的是，在这种环境下与乔纳森·艾夫（Jonathan Ive）合作令人鼓舞。正是他找到了苹果发起的技术革命的形式，他的美学概念为在整个时代留下鲜明印记。我很欣赏他的远见卓识并试图在我的画像中表达这种能量。”

• 苹果首席执行官蒂姆·库克（Tim Cook）表示：

“Jony Ive在设计界是一位传奇般的人物，从1998年开创性的iMac到iPhone，再到后来的苹果公园，他在苹果复兴中所扮演的角色毋庸置疑。”

Jony Ive的这张照片将在伦敦国家肖像美术馆的32号房间免费展出，不过其它一些特殊的展品需付费观看。

Ive自1996年以来一直领导苹果的设计团队。在任首席设计官一职期间，他负责Apple的所有设计，包括iPhone，Mac和Apple Watch等Apple产品的外观和外观，包装以及主要产品。Apple Park和Apple Store等建筑项目。

苹果在6月宣布，艾夫（Ive）将在今年晚些时候离职，Jony Ive成立了一家名为LoveFrom的独立设计公司。苹果表示其仍是Ive的主要客户之一。