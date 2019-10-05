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“复兴”型机车家族又添新成员，“红孩儿”双胞胎最大4400马力

2019-10-5 11:19:31来源：IT之家作者：阿迷责编：阿迷评论：

IT之家10月5日消息 在新中国成立70周年之际，中国铁路“复兴”型机车家族再添一对“红孩儿”双胞胎货运内燃机车，这两款全新的机车分别是中车戚墅堰机车有限公司研制的FXN5C和中车大连机车车辆有限公司研制的FXN3C。目前，这两款车型开始型式试验。

▲FXN5C 0001


▲FXN3C 0001

FXN5C和FXN3C两款车型均以红色为主色调，均为4400马力的内燃机车，最高运营时速为120公里，符合Tier III标准。未来这两个型号将成为国家铁路干线内燃货运的主力车型。

FXN5C是红黄色涂装，黄色腰带，黄色腰带细、位置低。其首次装用中国标准化制动机(CAB)，辅助变流系统首次采用高效率的DC/DC模块，是我国首款采用整流逆变模块技术起机的内燃机车。机车装用中车戚墅堰机车有限公司自主研发的R12V280ZJ型柴油机，采用双微机控制系统，提高了故障预测诊断的准确性。

FXN3C是红白色涂装，白色腰带，白色腰带宽、位置高。其采用12V265C型中速柴油机，配置了PHM健康管理系统，具有远程数据传输、大容量数据存储、故障统计、智能化故障诊断及运用维护管理功能，使机车在智能、绿色、环保等方面得到提升。机车采用了内电统一平台驱动装置，实现了各系统模块化设计。机车设计为底架承载式燃油箱、隔离式双司机室结构，可有效提升司乘人员的舒适度。

这两款机车目前均在北京进行型式试验。

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关键词：火车机车中国铁路

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