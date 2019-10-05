内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>游戏之家>游戏快报

搞游戏的做了本食谱？暴雪推出《守望先锋》官方主题食谱

2019-10-5 12:18:16来源：IT之家作者：微尘/实习责编：微尘/实习评论：

IT之家10月5日消息 虽然跨界风一直是流行的，不过一些风马牛不相及的领域产生了交集总让人感到有些奇怪。比如暴雪游戏近日就推出了一款《守望先锋》食谱。

据悉，这本《守望先锋》官方食谱为游戏迷提供了90多种受游戏角色启发的零食和饮料。粉丝们会发现从可爱的“奥里萨圣代”到Rikimaru风格的拉面等内容。该食谱与暴雪最近发布并正式批准的《上古卷轴》食谱类似。

《守望先锋》食谱是由切尔西·梦露·卡塞尔（Chelsea Monroe-Cassel）开发的，后者同样也是前文所提到的《上古卷轴》食谱的创作人，他还为《星球大战》，《权力的游戏》，《魔兽世界》，《萤火虫》等制作了许多其他主题食谱。

据暴雪表示，最新的食谱有90多种食谱，每份食谱都附有产品图像，关于如何制作菜肴或饮料的简单说明，有关食物和饮料的建议以及完成的结果和一些插图等等。与此同时，食谱除了角色之外还会最大程度地基于游戏的叙述，并且某些食谱与角色的家乡也有关系。这本书仅有英文版，是一本8英寸x 10英寸的精装本，共216页。

目前《守望先锋》食谱现已接受预订，价格为35美元，预计将于于今年年底交付给客户，但官网并没有给出确切的发货日期。该产品现也可以通过亚马逊进行购买。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：《守望先锋》暴雪游戏

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有