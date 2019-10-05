搞游戏的做了本食谱？暴雪推出《守望先锋》官方主题食谱

IT之家10月5日消息 虽然跨界风一直是流行的，不过一些风马牛不相及的领域产生了交集总让人感到有些奇怪。比如暴雪游戏近日就推出了一款《守望先锋》食谱。

据悉，这本《守望先锋》官方食谱为游戏迷提供了90多种受游戏角色启发的零食和饮料。粉丝们会发现从可爱的“奥里萨圣代”到Rikimaru风格的拉面等内容。该食谱与暴雪最近发布并正式批准的《上古卷轴》食谱类似。

《守望先锋》食谱是由切尔西·梦露·卡塞尔（Chelsea Monroe-Cassel）开发的，后者同样也是前文所提到的《上古卷轴》食谱的创作人，他还为《星球大战》，《权力的游戏》，《魔兽世界》，《萤火虫》等制作了许多其他主题食谱。

据暴雪表示，最新的食谱有90多种食谱，每份食谱都附有产品图像，关于如何制作菜肴或饮料的简单说明，有关食物和饮料的建议以及完成的结果和一些插图等等。与此同时，食谱除了角色之外还会最大程度地基于游戏的叙述，并且某些食谱与角色的家乡也有关系。这本书仅有英文版，是一本8英寸x 10英寸的精装本，共216页。

目前《守望先锋》食谱现已接受预订，价格为35美元，预计将于于今年年底交付给客户，但官网并没有给出确切的发货日期。该产品现也可以通过亚马逊进行购买。