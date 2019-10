IT之家10月5日消息 今天是乔布斯逝世的8周年的日子,苹果现任CEO 库克也在维特上表示:“我们所有人最宝贵的资源就是时间,史蒂夫·乔布斯,永远怀念你。”

Tim Cook:

“The most precious resource we all have is time.” - SJ. Remembering you always.