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HTC已停止智能手机硬件创新：聚焦VR、寻觅5G终端机会

2019-10-6 9:12:33来源：IT之家作者：汐元责编：汐元评论：

IT之家10月6日消息 9月17日，HTC宣布任命Yves Maitre为HTC CEO，立即生效。王雪红将继续担任HTC董事长，持续致力于HTC生态的扩建以及与VIVE Reality愿景有着相同方向的未来科技的发展。Maitre加入HTC前，曾在全球最大的电信业者之一Orange电信担任Consumer Equipment and Partnerships执行副总裁一职，掌管联网科技策略与业务，同时也是Orange创新科技小组成员，负责探索与发展突破性创新的商业机会。

而近日，Maitre在出席一次活动时表示，“HTC已经停止在智能手机硬件方面的创新。”

在活动中，Maitres与一加科技联合创始人Carl Pei进行了一对一的交流，在交流中，Maitres称，“HTC已经停止在智能手机硬件方面的创新。”他总结道，“像苹果、三星这样的企业，以及最近的华为，他们在智能手机硬件方面的投入以及获得的回报非常出色。不过我们没有，因为我们一直在投资于虚拟现实的创新。我小时候，有人告诉我，‘在错误的时间做对是错的，而在正确的时间做错是对的’。我认为我们在错误的时间做对了，现在我们必须赶上。……HTC在时机的把握方面犯了一个错误，我们为此付出了代价，但就创新、团队和资产负债表而言，我们仍然拥有如此众多的资产，我认为我们正在从错误中恢复过来。”

Maitres表示，他预计HTC的XR产品将在大约五年内超越移动端。

在移动方面，Maires将5G视为增长的主要瓶颈。同时他说，HTC的发展目光将着力于高端手机。他表示：“竞争环境正在改变。” “我们都面临着全球市场份额下降的情况，像华为这样的竞争对手却非常强势，而HTC将在未来几个月专注硬件和摄影方面的问题，以满足我们的客户的期望。”

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关键词：HTCVRHTC手机

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