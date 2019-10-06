10万美金奖励！国外女子挑战一年不用智能手机：这回真戒了

IT之家10月6日消息 智能手机已经成为现在人们生活工作不可缺少的工具，但很少有人尝试过，其实没了智能手机，你也能生活得很好，甚至更好。

2018年12月，可口可乐从超过100,000名申请人中选择了女孩Elana Mugdan来参加“一年一度的免费活动”挑战，当年的挑战内容是，如果她可以整年不用使用智能手机或平板电脑，那么她就可以获得10万美元的奖励。Elana Mugdan来自纽约皇后区，是一名小说作家。

为了确保基本的通讯需求，可口可乐用一部只能用于通话和发短信的Kyocera翻盖手机代替了Mugdan日常使用的iPhone 5s。挑战结束后，这家饮料公司计划在2020年2月对她进行测谎仪测试。

在挑战期间，她只能使用翻盖手机、笔记本电脑或台式计算机以及非智能的语音设备。目前挑战已经将近八个月了，而且还在不断持续。而Mugdan表示，这是她一生中最好的挑战之一。她告诉美国有线电视新闻网称：“摆脱智能手机的挑战一直在进行，它开阔了我的视野，使我意识到我的其他一些不良习惯。”

Mugdan称，她接受挑战的时候很高兴，为了那10万美元的奖励，但挑战开始后立即面临意想不到的困难。她介绍了自己在挑战期间遭遇的差点被困在西塔科机场的事情，如果有智能手机，她就可以很轻松地寻求帮助，当然后来她还是想办法在不用智能手机的前提下获救了。同时，Mugdan表示由于挑战期间她无法与朋友分享照片和视频，也无法随时浏览他们的社交媒体个人资料，因此有时会感到“脱节”。

尽管遇到了一些挫折和困难，Mugdan说放弃智能手机一直是她做出过的最好决定之一，也提高了自己工作的效率。



自从接受挑战以来，她在自己的“影子战争传奇”系列图书中的创作去了了长足进展，她录制了第一本书的音频版本，完成并出版了第二本书，最后完成了第三本书的编辑工作。

Mugdan渐渐喜欢上了没有智能手机的生活。

她说：“一年的挑战结束后，我决定不再使用智能手机。”“如果我可以使用智能手机，我怀疑我会马上回到沉迷的状态，浪费时间，没日没夜地盯着屏幕、刷社交媒体，我真的不想回到过去的那种状态。”