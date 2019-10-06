《双子杀手》将上映，李安谈高帧率电影：120帧才是未来

IT之家10月6日消息 2016年，华裔导演李安的一部《比利·林恩漫长的中场休息》在电影圈内引发争议，而争议主要来源于李安在这部电影中采用了120帧/秒的拍摄技术，令电影画面无比真实、平滑。IT之家小编所在的青岛当年没有影院支持这一播放技术，最高只支持到60帧/秒。小编当时在电影院观看60帧/秒的版本时已经觉得画面的真实度超出想象，特别是战场的镜头十分震撼。可能是小编的眼睛比较耐用吧，以个人的体验来说，观影过程中也并未发现很多网友反应的高帧率令眼睛不适的情况~

而今年，李安导演即将于10月18日上映的新作《双子杀手》同样采用了120帧+4K+3D的高技术规格制作，如果当年你错过了《比利·林恩漫长的中场休息》，那么在这部新片中你将再有一次机会体验120帧/秒超高帧率、超清技术拍摄的电影。

所谓120帧/秒，这里解释一下：目前国际上，电影普遍采用每秒24帧拍摄技术，放映也采用此标准。人类视觉暂留现象恰好符合每秒接收24帧的标准，不会察觉到画面中断。2012年上映的电影《霍比特人：意外之旅》出现了一次例外，这部电影采用每秒48帧的技术拍摄及播放，最终的结果是画面的清晰度和平滑度则大大增强，而在以往，每秒24帧技术下，画面在高速动态场景下会出现模糊、抖动的情况，虽然这表现并不明显，但是对比之下则能很清楚地发现区别。而李安在《比利·林恩漫长的中场休息》这部电影中更加激进，采用了索尼的F65摄像机，用120帧每秒的超高帧频进行4K清晰度下的3D拍摄，每秒帧数是原来的5倍，这种技术下，观影的真实感令人震撼。

不过，高帧率的电影也是有争议的，观众认为，电影本来就是模糊的艺术，过于清晰逼真的画面可能会让电影丢失模糊的美感，并且如此真实的画面一部电影看下来，可能体验并不良好。这也是《比利·林恩漫长的中场休息》在当年被很多观众诟病的主要原因。

近日，李安又谈到了观众对120帧电影反响不如预期的事情，他说：“我被观众打败了，这让我难以接受。我想证明我是对的。”他仍然坚信采用120帧才是未来趋势。但同时，当高帧率与3D结合时，技术难度更大，可能会分散导演在电影其他方面的注意力。

值得注意的是，《双子杀手》在前期媒体评论解禁中，反响也呈现了两极化，好的声音称观影效果十分震撼逼真，说差的声音也表示剧本比较单薄。当然，究竟如何还需要电影上映后由观众自己去评判。不过IT之家小编认为，技术本身难免有人喜爱有人反感，但李安在技术上敢于尝试和坚持的态度还是值得肯定的。