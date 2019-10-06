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王者荣耀四周年版本官方爆料：全新英雄形象+局外展示效果

2019-10-6 20:11:51来源：IT之家作者：微尘/实习责编：微尘/实习评论：

IT之家10月6日消息 今日晚间《王者荣耀》官微再度放出全新周年庆版本的爆料，官方表示在即将到来的周年庆版本中将对关羽、兰陵王、达摩、小乔、周瑜等五位英雄的模型、动画特效、展示场景、配套音效等方面进行升级，同时英雄的展示效果方面也获得了全面升级。

关羽

关羽经典皮肤

关羽-龙腾万里

关羽-天启骑士

在全新的局外展示中更突出了关羽独有的“大刀气质”。

兰陵王

兰陵王经典皮肤

兰陵王-隐刃

新展示在包装上更突出兰陵王的人设性格——鬼影刺客。

达摩

达摩-拳王

达摩这款皮肤主题特征鲜明，包装元素明确，结合达摩的技能，在新版局外展示中，以达摩的一套连招作为设计思路，二技能的疯狂乱拳配合大招一脚结束。

小乔

小乔-纯白花嫁

设计师利用PBR技术提升了小乔的婚纱质感，捧花更加精美细腻，同时还加入了婚礼殿堂元素，烘托浪漫气氛。

小乔—天鹅之梦

除了纯白花嫁皮肤局外模型优化外，这次天鹅之梦也跟随PBR技术的升级进行了局外模型的新技术翻新，同时增加了全屏展示背景。

官方在这次局外展示效果升级中使用了全新的光感渲染技术，提升整体质感，翅膀羽毛、蕾丝裙边等细节制作更加精致，同时还增加了全屏展示背景。

小乔-天鹅之梦

周瑜

周瑜经典皮肤

周瑜模型身形调整后将更立体优美，使用新的PBR材质提升贴图效果，让细节的纹理更清晰，增强质感和立体感。

周瑜-海军大将

周瑜的局外展示中，加入了火花箭矢飞舞的设计，更符合赤壁统帅、铁血都督气质。

周瑜-真爱至上

这次的升级增加了飞舞的鲜花。

目前暂时只有这五位英雄获得了显示效果方面的升级，官方表示将对更多英雄的皮肤品质进行升级，敬请期待。

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关键词：《王者荣耀》

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