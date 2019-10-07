今日重阳：浓浓敬老情，勿忘父母恩

IT之家10月7日消息 今天是农历九月初九，即中国传统节日重阳节。日与月皆逢九，同时又是两个阳数合在一起，故谓之“重阳”。重阳节素有登高望远，赏菊求寿的习俗，同样今天也是我国的老人节，恰逢国庆假期，别忘了给家里老人送上一句祝福。

重阳节可追溯到先秦之前。远古时期，重阳节作为一种祭祀活动而存在的原始形式。晋代文人陶渊明在《九日闲居》诗序文中说：“余闲居，爱重九之名。秋菊盈园，而持醪靡由，空服九华，寄怀于言”。这里同时提到菊花和酒。魏晋时期有了赏菊、饮酒的习俗。 唐朝时，重阳节才被定为正式节日。从此以后，宫廷、民间一起庆祝重阳节，并且在节日期间进行各种各样的活动。

20世纪80年代起，中国一些地方把夏历九月初九日定为老人节，倡导全社会树立尊老、敬老、爱老、助老的风气。1989年，中国政府将农历九月初九定为“老人节”、“敬老节”。 2012年12月28日，中国全国人大常委会表决通过新修改的《老年人权益保障法》。法律明确，每年农历九月初九为老年节。

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重阳节习俗

登高：

重阳节登高的风俗历史悠久，其来源于古人的山岳崇拜 。在西汉，《长安志》中就有汉代京城九月九日时人们游玩观景之记载。

赏秋：

重阳节是最好的赏秋时期，中国南方还有些山区村落保留了“晒秋”特色。湖南、广西、安徽、江西等生活在山区的村民，由于地势复杂，村庄平地极少，只好利用房前屋后及自家窗台屋顶架晒、挂晒农作物，久而久之就演变成一种传统农俗现象。另外，农历九月俗称菊月，节日举办菊花大会，固态倾城的人潮赴会赏菊。

祭祖：

重阳节是中国传统四大祭祖节日之一，民间素有祭祖祈福的传统。人们会在每年的重阳节举行祭祖活动，祈求神灵降福，并推行敬老活动，传承孝道文化。

佩茱萸：

古代还风行九九插茱萸的习俗，所以又叫做茱萸节。古人认为在重阳节这一天插茱萸可以避难消灾，于是人们把茱萸佩戴在手臂上。

给父母一声问候

今天同样也是我国的老人节，出门在外工作的游子今天别忘了给家中的老人送上一句温暖的祝福。