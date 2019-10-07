“iPod之父”推特在线作答有关苹果iPod开发的问题

IT之家10月7日消息 近日被称为“iPod之父”的托尼·法德尔（Tony Fadell）在Twitter上回答了关于他在苹果公司工作的一些问题，iPod是苹果公司史上最成功的产品之一。他于2001年至2008年期间在公司工作，担任iPod项目的设计师和副总裁。

Tony认为iPod和iPhone之类的产品之所以成功，是因为它们是在正确的时间被推出。经过10个月的开发，他们便推出了首款iPod产品，这在当时甚至让乔布斯感到惊讶。

iPod和iPhone成功的真正原因是正确的市场时机和完整的基础设计（HW + SW）。也就是说iPod项目团队力争在不到10个月的时间内推出第一款iPod，要知道漫长的时间表导致公司内部大胆创新项目“流产”的主要原因之一。

法德尔说，他不会改变iPod原有的设计，他认为当时他们都已经尽力了。

他说：“一点也不……我们尽了最大的努力来利用一切当时可用的东西。我将整个产品和业务押注在一个不知名的小型初创公司的处理器上，该公司存在硬件交付失败的风险，我想大多数大公司永远都不会做这种冒险的事情。”

与硬件供应商谈判是产品开发的重要组成部分。他们与东芝达成了一项长期协议，为iPod提供内部硬盘驱动器。

对此，法德尔表示与硬件供应商谈判毫无疑问是一个至关重要的组成部分。但是，更重要的是团队通过谈判达成的“独家供应”协议使其能够获得3年以上的硬盘供应，而我们的任何竞争对手都无法获得如此长期的合同。因为东芝认为MP3播放器不是一个大市场，他们认为笔记本电脑市场会更棒。便宜而又小的东芝硬盘驱动器使iPod成为可能。

有一次，他们与三星签署了一项40亿美元的协议，订购用于iPod nano的闪存。这些谈判对于多年后的iPhone开发也至关重要。

法德尔说：“我记得有一天史蒂夫（Steve）叫我到董事会会议室，亲自签署了一项高达40亿美元的三星Nano闪存采购订单。当时我问乔布斯‘您确定我们要订购正确的东西吗？’这将是苹果当时有史以来最大的单笔订单。”

在被问及用户体验时，法德尔回答到，使iPod如此成功的原因是苹果每年都会推出具有更多功能的高端机型的策略。苹果公司同时还会出售一些更便宜的机型以便让人们可以进入Apple生态系统。

尽管苹果当时担心在索尼领导的音频市场iPod可能“并不吃香”，索尼已经是当时领先的唱片公司之一。

法德尔表示，索尼公司当时过于担心索尼音乐娱乐业务中CD音乐销量的下降。他们不想拥抱MP3是因为这也将间接导致音乐“被盗”。这种企业政治更类似于发明数码相机的柯达。

最奇怪的问题是与Windows用户的iPod扩展有关。iPod最初是专为与Mac配合使用而开发的，而PC上没有iTunes版本，因而iPod团队不得不优先考虑业务。

沃尔特·莫斯伯格（Walt Mossberg）是当时最著名的科技记者之一，他与史蒂夫·乔布斯（Steve Jobs）私交甚好，他说服了乔布斯让iPod与PC兼容。