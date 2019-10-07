外媒回顾诺基亚Lumia520：最具性价比的Windows Phone

IT之家10月7日消息 据gsmarena消息，2013年最畅销的Windows Phone是诺基亚Lumia 520？对，你没看错，这是真的。Lumia 520也成为了最具性价比的Windows Phone，事实上，2013年PC市场正在下滑，Windows平板从未流行起来，Windows Phone也没有——直到Windows Phone宣告死亡都没能进入主流智能手机市场。尽管如此，诺基亚Lumia 520这款小玩意却一度成为最受欢迎的智能手机之一。

Lumia520在Windows Mobile领域的地位，直到2016年才被继任者Lumia 535取代。为什么这款售价低廉的Lumia设备会有这么大的“魔力”呢？

首要原因就是价格，Lumia 520于2013年推出，到了2014年，你只需要50美元便能拿到这款机器。尽管现在消费者可以用100美元购买一款不错的安卓设备，但是在2013年，安卓的情况与现在是不一样的。

其次是流畅的系统体验。只需100美元，就可拥有一个双核CPU、一个相当清晰的屏幕以及一个相当流畅的系统。要知道，当时即便是中端安卓设备也达不到Lumia 520的流畅度。随着折扣和促销活动的接踵而来，Lumia 520的销量变得越来越好。

相比之下，摩托罗拉(Moto G)的起价为180美元，而三星Galaxy Ace 3在发布时的价格是300美元。与Lumia 520相比，花了更多的钱却没有得旗舰芯片和4K摄像。

还有一个值得注意的地方，那便是HERE地图，尽管当时Google Maps已经具有离线导航功能，但是HERE在可用性方面占了上风。

不过诺基亚Lumia 520也有其局限性。512MB的内存意味着它无法运行一些应用程序。尽管如此，微软还是尽其所能对手机进行了改进，推出了Lumia Amber、Black、Cyan和Denim更新。不过由于内存有限，这些更新中的一些功能无法使用。

发布仅一年多，Lumia 520激活量突破1200万。直到现在我们都不知道这款手机一共卖出了多少部，但它绝对是市面上最成功的Windows Phone之一。不幸的是，微软的旗舰产品Lumia系列的销量从未触及到千万级数字，今年早些时候该公司还停止了对Windows Phone的支持。