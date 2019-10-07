索尼Xperia 8真机实拍图：黑白橘青四种配色

IT之家10月7日消息 今日午间，索尼发布了Xperia 8手机，这款手机为日本市场的独家型号，为Y!Mobile的定制手机，具有黑色、白色、橘色和青色共四种配色。索尼Xperia 8手机将于10月9日开始预定，预计最早在10月下旬开售，价格为54000日元（约合人民币3611元）。

engadget jp、tezawaly等也带来了这款手机的真机实拍图，一起来看一下：

外观方面，索尼Xperia 8手机尺寸为158×69×8.1mm，手机重量约为170g，采用黑色、白色、橘色和青色四种配色。屏幕尺寸为6英寸21:9宽高比的“带鱼屏”，分辨率为2520×1080。

硬件方面，搭载高通骁龙630处理器，4GB内存和64GB内部存储空间（最高可扩展为512GB）。摄像方面，采用后置横向排列双摄，为1200万像素+ 800万像素组合；前置摄像头为800万像素。

此外，索尼Xperia 8的电池容量为2760mAh，具有3.5mm耳机孔、IP68防水、侧面指纹等功能。

据了解，在配置和外观方面，索尼Xperia 8和索尼Xperia 10比较相似；但是Xperia 8不在全球销售，这是日本的独家型号。