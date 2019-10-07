微软全新Surface Pro 7支持USB-C充电、WiFi 6

IT之家10月7日消息 10月2日晚上，微软正式发布了全新的微软Surface Pro 7，搭载了英特尔最新的10代酷睿处理器，也迎来了期待已久的Type-C接口，售价749美元起（国行5788元起）。

配置方面，微软Surface Pro 7搭载了英特尔最新的10nm 处理器，涵盖i3到i7。作为本次新品最大的亮点，微软Surface Pro 7将原来的mini-DP接口换成了Type-C接口。

使用此新添加的端口，Surface Pro 7设备可以与成千上万个USB-C附件连接，但你也可以使用此端口为设备充电。是的，你可以使用标准的USB-C充电器为新的Surface Pro 7充电，而不必使用微软的Surface Connect充电器，你甚至可以使用某些便携式移动电源为该设备充电。

另外，虽然Surface Pro 7的外观没有多大变化，但是内部硬件升级还是很明显的，其中便配备了最新的WiFi 6，兼容 IEEE 802.11ax，支持蓝牙5.0技术。

在发布会上，微软演示了关于Edge及其“收藏”功能，它可以从网络上获取内容以组织旅行。接着，微软又演示了Surface Pen，在Windows 10中使用墨水笔迹，并演示了一些Office的操作。现在，用户可以在Office文档的注释中使用从语音到文本进行转录，Surface Pro 7还搭载了新的录音室麦克风。

最后，微软Surface Pro 7国行版已于10月3日凌晨在官方商城首发预售，定价5788元起，将于11月4日发货，点此参与预售。