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外媒：HTC希望将来为高GDP国家制造高端机，会不会为时已晚？

2019-10-7 20:02:42来源：IT之家作者：沧海责编：沧海评论：

IT之家10月7日消息 据Android Authority消息，在6月份发布中高端机型HTC U19e之后，HTC就再未发布新机——八月份推出的HTC Wildfire X不算在内——因为它只是贴牌机。这两款手机都很容易被人遗忘，在智能手机领域没有留下任何痕迹。

日前，HTC新任命的首席执行官Yves Maitres向TechCrunch确认，该公司将再次寻求生产“高级”智能手机的机会。

迈特（Maitre）在TechCrunch Disrupt活动中公开承认，HTC在智能手机领域已经落败。他表示，“HTC停止了智能手机硬件的创新”“像苹果、三星这样的企业，以及最近的华为，他们在智能手机硬件方面的投入以及获得的回报非常出色。不过我们没有，因为我们一直在投资于虚拟现实的创新。”

但这并不意味着HTC就彻底放弃了智能手机领域，迈特还表示，该公司希望为“GDP较高的国家/地区”制造“高级”智能手机。不过迈特的说法含糊不清，并不能激发消费者对HTC智能手机业务的信心，毕竟该公司连续五个季度亏损。

虽然HTC通过推出Vive Cosmos VR头盔和订阅服务Viveport Infinity等产品，继续发展其VR业务，但在智能手机领域或多或少是“迷茫”的。Android Authority表示，HTC要重回智能手机主流市场，还有很长的路要走。

据了解，2011年之后，HTC的智能手机业务开始走下坡路。当时，HTC是美国最大的智能手机供应商，领先于三星和苹果。就当年的全球销量而言，HTC还是全球第五大智能手机供应商。然而，由于华为和中兴等品牌的崛起，以及三星和苹果竞争的加剧，到2012年，HTC在智能手机领域的地位开始一蹶不振

2018年，HTC移动部门被Google收购。Google斥资10亿美元从HTC挖走了2000多名工程师和支持人员，用以研发Google自家的Pixel设备。

之后HTC也推出了几款手机，但反响平平，全球智能手机出货量数据也没有因为HTC手机的加入而发生变化，HTC甚至都没能进入全球智能手机制造商排名前十。

尽管手机业务并不乐观，但这位HTC新任首席执行官似乎对未来充满希望，“HTC在时机的把握方面犯了一个错误，我们为此付出了代价，但就创新、团队和资产负债表而言，我们仍然拥有如此众多的资产，我认为我们正在从错误中恢复过来。”迈特承诺，在移动业务方面，HTC将致力于提供“一流的”硬件和摄影服务。

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关键词：HTC

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