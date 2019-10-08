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苹果推送 macOS Catalina 10.15 正式版升级

2019-10-8 5:17:46来源：IT之家作者：笨笨责编：笨笨评论：

IT之家10月8日消息 北京时间凌晨1点，美国西部时间10月7日上午10点，苹果推送 macOS Catalina 10.15 正式版升级！刚刚结束了国庆7天小长假，这个推送来的也蛮是时候。

2018年9月24日，苹果推送了 macOS 10.14 Mojave 正式版，在一年零两周之后，我们迎来了全新的重大版本 macOS Catalina 10.15。

Catalina [,kætə'li:nə] 是个地名，也是人名，也有个意思是远程轰炸机，当然就苹果的命名习惯来说，此处指的是地名——卡特琳娜（或译为卡特琳纳）岛。这点，从 macOS 10.15 的默认壁纸上也能看的出来。

IT之家这边从 macOS Mojave 10.14 探测到的升级包大小有 8.09 GB。

macOS Catalina 10.15 更新历史大家可以访问苹果官网得知详情：https://www.apple.com/cn/macos/catalina/

IT之家在此简要说下 macOS Catalina 10.15 的更新简史：

  • macOS Catalina拆分了iTunes应用程序，将其分为音乐，播客和电视应用。Apple Music和Apple Podcasts应用现已推出。

  • macOS Catalina还推出了新的Sidecar功能，可将iPad转换为Mac的第二个显示屏。Apple Pencil与Sidecar配合使用，可以将iPad转换为Photoshop和Illustrator等应用程序中的绘图板。

  • 需要注意的是，macOS Catalina也标志着一个时代的结束，它将取消对Mac上所有32位应用和游戏的支持。

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