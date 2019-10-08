今日寒露：大雁南飞，雀鸟不见，菊花盛开

今天是二十四节气中的寒露，寒露通常会在每年的10月7日至10月9日这几天，寒露的到来表示秋季时节的正式结束。寒露之后，气候从凉爽到寒冷，此节气中，南岭及以北的广大地区均已进入秋季，目前，北方大部分地区都已经入秋，东北、西北、西南等地已经进入冬季。

寒露是农历二十四节气中的第十七个节气，属于秋季的第五个节气，表示秋季时节的正式结束；时间在公历每年10月7日~9日。视太阳到达黄经195°时。寒露的意思是气温比白露时更低，地面的露水更冷，快要凝结成霜了。而《月令七十二候集解》说：“九月节，露气寒冷，将凝结也。”

▲软媒时间显示10月8日，节气为寒露





寒露气候



我国将寒露分为三候：“一候鸿雁来宾；二候雀入大水为蛤；三候菊有黄华。”此节气中鸿雁排成一字或人字形的队列大举南迁；深秋天寒，雀鸟都不见了，古人看到海边突然出现很多蛤蜊，并且贝壳的条纹及颜色与雀鸟很相似，所以便以为是雀鸟变成的；第三候的“菊始黄华”是说在此时菊花已普遍开放。

这一时节，我国南方大部分地区各地气温继续下降。华南日平均气温多不到20℃，即使在长江沿岸地区，气温也很难升到30℃以上，而最低气温却可降至10℃以下。

西北高原除了少数河谷低地以外，候（5天）平均气温普遍低于10℃，用气候学划分四季的标准衡量，已是冬季了。

寒露养生

“寒露”时节起，雨水渐少，天气干燥，昼热夜凉。从中医角度上说，这节气在南方气候最大的特点是“燥”邪当令，而燥邪最容易伤肺伤胃。

所以寒露养生的重点是养阴防燥、润肺益胃。同时要避免因剧烈运动、过度劳累等耗散精气津液。在饮食上还应少吃辛辣刺激、香燥、熏烤等类食品，宜多吃些芝麻、核桃、银耳、萝卜、番茄、莲藕、牛奶、百合、沙参等有滋阴润燥、益胃生津作用的食品。

同时室内要保持一定的湿度，注意补充水分，多吃雪梨、香蕉、哈密瓜、苹果、水柿、提子等水果。

寒露习俗

登高

由于重阳节位于寒露节气前后，因此寒露天气十分适合登山。而重阳节登高的习俗也成为了寒露节气的习俗，登高不仅可以怀古，陶冶情操，并且人们还可以通过登高，抛开工作的烦恼，缓解压力，放松自己。

观红叶

寒露时节赏红叶早已成为人们的传统习惯与秋季出游的重头戏。不过，适合寒露观红叶的是北方地区尤其是黄河以北。我国幅员辽阔，跨越纬度范围比较大，各地的红叶在辽阔的大地上呈现的时间是不同的。

吃芝麻

寒露到，天气由凉爽转向寒冷。根据中医“春夏养阳，秋冬养阴”的四时养生理论。这时人们应养阴防燥、润肺益胃。于是，民间就有了“寒露吃芝麻”的习俗。

饮菊花茶

寒露与重阳节接近，此时菊花盛开，为除秋燥，某些地区有饮“菊花酒”的习俗，这一习俗与登高一起，渐渐移至重阳节。菊花酒是由菊花加糯米、酒曲酿制而成，古称“长寿酒”，其味清凉甜美，有养肝、明目、健脑、延缓衰老等功效。

吃花糕

由于天气渐冷，树木花草凋零在即，故人们谓此为“辞青”。九九登高，还要吃花糕，因“高”与“糕”谐音，故应节糕点谓之“重阳花糕”，寓意“步步高升”。

寒露诗句

送槐广落第归扬州

韦应物

下第常称屈，少年心独轻。

拜亲归海畔，似舅得诗名。

晚对青山别，遥寻芳草行。

还期应不远，寒露湿芜城。

晨坐斋中偶而成咏

张九龄

寒露洁秋空，遥山纷在瞩。

孤顶乍修耸，微云复相续。

人兹赏地偏，鸟亦爱林旭。

结念凭幽远，抚躬曷羁束。

仰霄谢逸翰，临路嗟疲足。

徂岁方暌携，归心亟踯躅。

休闲倘有素，岂负南山曲。