详解苹果最新macOS Catalina 10.15正式版更新

IT之家10月8日消息 苹果macOS Catalina在经过数轮Beta测试和数月的完善后，官方于今天早些时候推送了最新版本的macOS Catalina 10.15正式版更新文件。目前最新macOS Catalina 10.15正式版已可从Mac App Store免费下载。

macOS Catalina对Mac进行了一些重大更改，iTunes应用程序被新的音乐，播客和电视应用程序代替，这三个应用程序提供与iTunes类似的功能，不过功能更加细化。当然Mac OS上仍可以使用iOS设备管理，但它是通过Finder而不是iTunes来完成的，现在可以通过“系统偏好设置”来访问Apple ID。

电视应用程序可访问电视和电影，并支持4K HDR和杜比全景声（Dolby Atmos），音乐应用程序可访问Apple Music和iTunes库，而Podcasts应用程序可提供Podcasts库，并拥有浏览，查看热门排行榜等更多功能。Sidecar的一项新功能让用户只需单击一个按钮即可将iPad变成Mac的辅助显示器，甚至在使用Photoshop和Illustrator等应用程序时将iPad变成绘图板。

借助macOS Catalina，Apple Watch现可被用于批准密码的安全提示，带有T2芯片的Mac产品现在变得更加安全了。新的“查找我的”应用程序首次在Mac上应用，用户可通过该App跟踪设备，即使设备处于脱机状态或处于关闭状态。

除MacOS Catalina中的iPhone和iPad外，Mac上还提供了“屏幕时间”，因此您可以跟踪所有设备上的设备使用情况，以更好地了解自己的时间花费方式。同时Apple还推出了一项名为Project Catalyst的新计划，旨在让开发人员轻松地将其iPad应用程序移植到Mac上以增加可用的Mac应用程序数量。

新的“照片”界面显示按日期，月或年组织的最佳照片，Safari浏览器的开始页面也获得更新，“邮件”提供了用于静音电子邮件线程和阻止发件人的新工具，并且对“提醒”应用程序进行了全面改进。MacOS Catalina和Apple的安全协议Gatekeeper的安全性得到了增强，可以对所有应用程序的安全性进行检测。新的数据保护要求应用程序在访问文档之前必须获得您的许可。

该更新还支持Apple Arcade，Apple新的基于订阅的新游戏服务，该服务于上周首次在Mac上推出。借助macOS Catalina，Mac用户可以在Mac以及iOS设备和Apple TV上访问Apple Arcade游戏。在安装macOS Catalina之前，Mac用户需要注意的是32位应用程序现已不可用，因此某些较旧的应用程序在安装更新后可能不再起作用。