投资者质疑“诈死”后，先锋集团披露张振新抢救细节并将追究造谣者责任

IT之家10月8日消息 本月5日，先锋控股集团和网信集团发布讣告称现年48岁的公司实际控制人张振新在英国去世后，不少投资者认为张振新是“诈死”。今天凌晨，先锋控股集团和网信集团发文披露更多有关张振新救治细节。

先锋集团表示，张振新发病时，其家属并没有跟医院预约，而是第一时间拨打了当地的“救命”热线“999”紧急救助电话，赶来的救护人员在家中实施抢救近一小时后，直接把病人送到切尔西和威斯敏斯特医院急救中心。病人进入急救中心经过抢救后，身体状况并未好转，反而情况十分危急，此后转去重症加强护理病房继续进行抢救，最后经抢救无效宣布死亡。



先锋集团披露了由切尔西和肯辛顿区政府开具的张振新的死亡证明，并表示，“目前正通过英国外交部和中国大使馆领事处办理死亡证明的双认证文件，一经取得，我们会及时予以公布。”

以下为先锋公告主要内容：

关于先锋集团董事长、网信实控人张振新先生救治细节进一步说明

10月5日，我们怀着沉痛的心情发布了先锋集团董事长、网信集团实际控制人张振新先生因病去世的讣告。

讣告中，我们出于对张振新先生的尊重，同时充分考虑到张振新先生家属的心情，附注部分内容未将张振新先生入院及抢救细节详细列示，对此，有个别舆论质疑事实的真实性，并发布恶意中伤、误导公众的言论，为进一步澄清事实，消除误解，特作出以下说明：

1、张振新先生发病时，其家属并没有跟医院预约，而是第一时间拨打了当地的“救命”热线“999”紧急救助电话，赶来的救护人员在家中实施抢救近一小时后，直接把病人送到切尔西和威斯敏斯特医院急救中心；

2、病人进入急救中心经过抢救后，身体状况并未好转，反而情况十分危急，此后转去重症加强护理病房（ICU）继续进行抢救，最后经抢救无效宣布死亡；

3、根据医院指定的法医鉴定机构的死亡病因鉴定结果，切尔西和肯辛顿区政府开具了死亡证明；

4、目前正通过英国外交部和中国大使馆领事处办理死亡证明的双认证文件，一经取得，我们会及时予以公布。

5、针对目前网上出现的造谣中伤言论，张振新先生家属已委托集团律师，将追究造谣者法律责任。

个别歪曲事实，制造谣言的自媒体发布的臆测信息，会影响先锋集团正常兑付相关工作的有序进行，在此，先锋集团临时危机管理工作组郑重声明，决不允许造谣滋事者恶意中伤，误导舆论，影响兑付工作，将依法捍卫公司权益。