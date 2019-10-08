《哪吒之魔童降世》选送奥斯卡，角逐“最佳国际电影”

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IT之家10月8日消息 据美国媒体10月7日报道，美国电影艺术与科学学院日前公布了申请角逐明年奥斯卡“最佳国际电影”奖的名单。共有93个国家和地区选送影片，中国内地选送的影片为动画电影《哪吒之魔童降世》。10部入选影片将于12月16日公布，明年1月13日公布最终提名，2月9日举行颁奖典礼。
《哪吒之魔童降世》目前票房已突破49亿元，创造了中国电影史上第二高票房，仅次于《战狼2》，后者的票房记录是56.83亿。
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