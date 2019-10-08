Cirrus7 发布新款迷你主机：搭载R5 3400G，全被动散热

IT之家10月8日消息 根据Tom's Hardware的报道，德国个人电脑制造商Cirrus7推出了最新的无风扇版Incus A300迷你STX台式电脑，最高可搭载AMD最新的R5 3400G，全被动散热。

据介绍，Incus A300的内部空间可容纳一个迷你STX主板，所以主板选择是非常有限的，因此Incus A300采用了华擎的 A300M-STX，与华擎 DeskMini A300的主板相同。Incus A300有35W和65W两种CPU配置。35W可搭载AMD Athlon 200GE, AMD Athlon 240GE, AMD Ryzen 3 2200GE和AMD Ryzen 5 2400GE；65W选项包括AMD Ryzen 3 3200G和Ryzen 5 3400G。

35W的型号尺寸为178×195×108mm，重量3.2公斤，65W版本尺寸稍大，重量达到了4.2公斤。制造商称Incus A300搭载一个带有铜芯的被动铝外壳，PC机箱的铝鳍就像一个被动散热片，将热量从处理器中转移出去。

价格方面，Incus A300基础版（Athlon 200GE/4GB内存），零售价405美元，约合人民币2888元，11月1日开始发货。