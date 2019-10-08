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OPPO Reno Ace邀请函来了！麻将里藏秘密

2019-10-8 11:16:44来源：IT之家作者：马卡责编：马卡评论：

IT之家10月8日消息 此前OPPO官方已经确认，将在10月10日下午14:00于成都正火艺术中心8号馆举行OPPO Reno Ace超玩大会，届时OPPO Reno Ace将正式亮相，IT之家已经收到了来自OPPO官方的邀请函，本次OPPO Reno Ace超玩大会邀请函别出心裁，竟然是一排麻将。

邀请函内共有14张麻将，分别是2张发财，4张东风，4张西风和4张北风，暗示着OPPO Reno Ace将打出一手好牌。

另外一排“麻将”上，则印着Reno、Ace、65W、超、闪、9、0、Hz、8、5、5、+的字样，疯狂“暗示”新机将具备65W超级闪充、90Hz刷新率屏幕以及搭载骁龙855 Plus处理器等特征。

据工信部网站信息显示，OPPO Reno Ace手机尺寸为161.0×75.7×8.7mm，重量为200g。手机有蓝色、绿色和紫色三种配色，采用6.5英寸AMOLED屏幕，分辨率为2400×1080；这款手机将采用90Hz刷新率，配65W超级闪充。

摄像方面，后置四摄为4800万+1300万+800万+200万像素组合，前置摄像头为1600万像素。手机搭载高通骁龙855 Plus处理器。

此外，新机还加入了由VC均热板冷凝散热+冰碳（复合碳纤维）+多层石墨散热组成的冰碳恒冷散热系统，存储方面最高支持到12+256GB且全系标配UFS 3.0，有双Wi-Fi加持，还有高达版。

OPPO官方此前宣布将在10月10日下午14:00于成都正火艺术中心8号馆举行OPPO Reno Ace超玩大会，IT之家将带来本次发布会全程直播报道，敬请期待。

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关键词：OPPO Reno AceOPPO Reno邀请函

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