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黑暗中玩手机半小时就会瞎？医院专家出面回应

2019-10-8 13:29:30来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家10月8日消息 最近一篇名为“惊叹！晚上熄灯后千万不要再看手机”的文章在家长群流传颇广，文中不但有一张通红双眼的惊悚照片，还称黑暗中对着手机30分钟以上，会造成眼睛黄斑部病变、视力极速恶化甚至失明。

黑暗中玩手机真的会导致黄斑变性甚至失明吗？据澎湃新闻报道，上海市第一人民医院副院长、眼科临床医学中心常务副主任孙晓东教授指出，这种说法没有科学根据，有夸大的成分，不过夜晚人的瞳孔自然放大，会有更多光进入眼睛的黄斑区，包括手机、iPad等视频终端发出的光线由于与环境高对比度，不仅可能引起视疲劳，而且强光也可能影响睡眠节律，导致睡眠受到影响。

据悉，黄斑是眼底视网膜中央一个重要的解剖结构，不到0.07平方毫米，但这个区域汇聚了80%的视觉信息，是视力最敏锐的部位，也是能量需求很大的高耗氧神经组织。随着年龄的增长，长期光线刺激等多种因素共同作用下，黄斑区视网膜等细胞产生病变，引起视功能减退，视力下降，就叫做年龄相关性黄斑病变，已成为我国老年人群重要致盲性眼病之一。

黄斑变性分为干性和湿性两种，干性的表现是轻度视力模糊、视物变形、视力慢慢下降，严重时视野中会出现中心暗点。一旦发展到湿性，90%的患者会在一年内变成严重低视力或者致盲。

孙晓东教授提醒，老年性黄斑变性的预防，必须是从青年时期就开始做起，养成良好的用眼习惯，避免太长时间接触电子产品；遇到刺眼的阳光或出去玩的时候，最好戴上墨镜防止光线对眼睛的损伤；50岁以上的老年人，还有糖尿病患者定期到医院眼科做眼部检查，如果发现有黄斑病变及时治疗诊断，这些都有利于疾病的预防。

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关键词：视力

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